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ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей

28.12.2019 10:00
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ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей

"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны ультрас в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча Сегунды, сообщает UA-Футбол.
Клуб получил от Федерации футбола Испании штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.
Кроме того, остановленный из-за скандала матч будет доигран при пустых трибунах.



Теги: футбол, Испания, клуб, наказание, Роман Зозуля
 
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