Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей

29.12.2019 17:00

Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао уверен, что судья правильно сделал, остановив матч из-за оскорблений украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщает Обозреватель.

"Мы совместно должны защищать то, что всем нам приносит радость. История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово, так, как и должны были. Я за то, чтобы прерывать матчи, если ситуация того требует. Не нужно бояться, нужно действовать в соответствии с законом и обращать внимание на все нарушения, чтобы положить конец нетерпимости", – заявил Гирао на презентации книги о борьбе с расизмом в футболе.