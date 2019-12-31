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Футболисты сборной Украины записали видеопоздравление с Новым годом (ВИДЕО)

31.12.2019 17:00
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Футболисты сборной Украины записали видеопоздравление с Новым годом (ВИДЕО)

Футболисты сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом, сообщает НВ.
Видео было опубликовано на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
В записи видеоролика приняли участие Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и главный тренер Андрей Шевченко.
Футболисты, в частности, пожелали украинцам в новом году успехов, побед и мира.



Теги: футбол, поздравление, Сборная Украины, Новый год
 
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