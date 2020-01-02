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Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира
Вратарь национальной сборной Украины и футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет, сообщает Zbirna.com.
По оценкам портала Transfermarkt, сейчас трансферная стоимость Пятова составила 2,5 млн евро.
"Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает только своему словенскому коллеге из Интера Самиру Хандановичу", - отмечается в сообщении.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира, родившихся до 1985 года:
1. ТИАГО СИЛВА - €6 000 000
2. Самир ХАНДАНОВИЧ - €6 000 000
3. Джорджо КЬЕЛЛИНИ - €5 000 000
4. Андрес ИНЬЕСТА - €4 000 000
5. Санти КАСОРЛА - €4 000 000
6. Франк РИБЕРИ - €4 000 000
7. Златан ИБРАГИМОВИЧ - €3 500 000
8. МАРСЕЛИНЬО - €2 500 000
9. Андрей ПЯТОВ - €2 500 000
10. Карлос САНЧЕС - €2 500 000
Теги: рейтинг, Андрей Пятов, ФК "Шахтёр"
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