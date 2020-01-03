Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею

03.01.2020 17:00

Молодежный чемпионат мира по хоккею вышел на финишную прямую. Уже 4 января в Чехии, где проходит турнир, состоятся полуфинальные матчи. И эти противостояния будут не менее интересны, чем решающая игра, сообщает XSPORT.

Что же касается шансов на успех, то в паре Канада – Финляндия аналитики Parimatch отдают преимущество сборной Канады, 69% на победу против 31% у команды Финляндии.

Во втором полуфинале, где встретятся сборные Швеции и России, букмекеры не смогли назвать фаворита и одинаково оценивают вероятность выхода в финал любой из команд.