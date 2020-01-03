Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею

03.01.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею вышел на финишную прямую. Уже 4 января в Чехии, где проходит турнир, состоятся полуфинальные матчи. И эти противостояния будут не менее интересны, чем решающая игра, сообщает XSPORT.
Что же касается шансов на успех, то в паре Канада – Финляндия аналитики Parimatch отдают преимущество сборной Канады, 69% на победу против 31% у команды Финляндии.
Во втором полуфинале, где встретятся сборные Швеции и России, букмекеры не смогли назвать фаворита и одинаково оценивают вероятность выхода в финал любой из команд.



Теги: хоккей, прогноз, Чемпионат мира, букмекер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх