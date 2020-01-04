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Россия вышла в финал МЧМ по хоккею

04.01.2020 19:00
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Россия вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России вырвала победу у команды Швеции в овертайме сумасшедшего полуфинала МЧМ по хоккею, сообщает XSPORT.
В матче было заброшено 9 шайб.
Чемпионат мира (U-20). Полуфинал:
Швеция – Россия 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)
1:0 Сандин (Густафссон), 00:16
1:1 Морозов (Подколзин, Дорофеев), 03:04, ГБ
1:2 Хованов (Александров, Денисенко), 05:40, ГБ
1:3 Соколов, 12:05
2:3 Фагемо (Лундквист, Сандин), 14:54, ГБ
3:3 Сандин (Фагемо, Нессен), 31:02, ГБ
4:3 Лундквист (Сандин), 44:25, ГБ
4:4 Соколов (Хованов), 48:35
4:5 Морозов, 63:25



Теги: Россия, Швеция, хоккей, Чемпионат мира, полуфинал
 
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