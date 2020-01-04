Последние новости раздела
- Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею09:00
- Россия вышла в финал МЧМ по хоккею19:00
- Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею17:00
- Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира15:00
- FIFA намерена изменить правила офсайда17:00
- Футболисты сборной Украины записали видеопоздравление с Новым годом (ВИДЕО)17:00
- Бой Кличко – Джошуа назвали поединком десятилетия16:00
- Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей17:00
- ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей10:00
- Футболист сборной Украины собрался на Новый год в Донецк10:00
Россия вышла в финал МЧМ по хоккею
04.01.2020 19:00
Сборная России вырвала победу у команды Швеции в овертайме сумасшедшего полуфинала МЧМ по хоккею, сообщает XSPORT.
В матче было заброшено 9 шайб.
Чемпионат мира (U-20). Полуфинал:
Швеция – Россия 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)
1:0 Сандин (Густафссон), 00:16
1:1 Морозов (Подколзин, Дорофеев), 03:04, ГБ
1:2 Хованов (Александров, Денисенко), 05:40, ГБ
1:3 Соколов, 12:05
2:3 Фагемо (Лундквист, Сандин), 14:54, ГБ
3:3 Сандин (Фагемо, Нессен), 31:02, ГБ
4:3 Лундквист (Сандин), 44:25, ГБ
4:4 Соколов (Хованов), 48:35
4:5 Морозов, 63:25
Теги: Россия, Швеция, хоккей, Чемпионат мира, полуфинал
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков17:00
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили15:00
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате13:00
- Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский12:00
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею09:00
- Россия вышла в финал МЧМ по хоккею19:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Поплавский и Винник перезапустили "Украинскую песню года"15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января
- Киевстар закрывает 14 тарифных планов
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января
- На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)