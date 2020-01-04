Россия вышла в финал МЧМ по хоккею

04.01.2020 19:00

Сборная России вырвала победу у команды Швеции в овертайме сумасшедшего полуфинала МЧМ по хоккею, сообщает XSPORT.

В матче было заброшено 9 шайб.

Чемпионат мира (U-20). Полуфинал:

Швеция – Россия 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

1:0 Сандин (Густафссон), 00:16

1:1 Морозов (Подколзин, Дорофеев), 03:04, ГБ

1:2 Хованов (Александров, Денисенко), 05:40, ГБ

1:3 Соколов, 12:05

2:3 Фагемо (Лундквист, Сандин), 14:54, ГБ

3:3 Сандин (Фагемо, Нессен), 31:02, ГБ

4:3 Лундквист (Сандин), 44:25, ГБ

4:4 Соколов (Хованов), 48:35

4:5 Морозов, 63:25