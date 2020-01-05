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Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею
05.01.2020 09:00
Сегодня в финале Молодежного чемпионата мира по хоккею января 2020 года сборная России сыграет со сборной Канады, сообщает LiveSport.Ru.
Накануне в 1/2 финала коллектив Брагина в дополнительное время одолел молодежку Швеции (5:4), а подопечные Тима Хантера разгромили Финляндию (5:0).
Несмотря на то, что в рамках группового этапа МЧМ россияне разбили канадцев со счетом 6:0, на победу России в этом турнире букмекеры дают коэффициент 2,83, в то время как на победу Канады — 2,04.
Прямая телетрансляция будет организована российским "Первым каналом", а также украинским Xsport. Начало матча — 20:00 по киевскому времени (21:00 мск).
Теги: хоккей, прогноз, Чемпионат мира, финал
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