Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб

07.01.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб

Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов), сообщает сайт Українські Новини.
Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.
Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором основания музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Его "Альфа-Банк" до сих пор продолжает работать в Украине.
ФК «Карпаты» по итогам первой половины сезона занимает последнюю строчку в таблице УПЛ, игроки команды уже 2 месяца не получают зарплату.



Теги: Россия, футбол, Львов, Карпаты, олигарх
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх