Последние новости раздела
- Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб17:00
- Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)08:45
- Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею09:00
- Россия вышла в финал МЧМ по хоккею19:00
- Букмекеры дали проноз на полуфиналы МЧМ по хоккею17:00
- Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира15:00
- FIFA намерена изменить правила офсайда17:00
- Футболисты сборной Украины записали видеопоздравление с Новым годом (ВИДЕО)17:00
- Бой Кличко – Джошуа назвали поединком десятилетия16:00
- Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей17:00
Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб
07.01.2020 17:00
Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов), сообщает сайт Українські Новини.
Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.
Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором основания музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Его "Альфа-Банк" до сих пор продолжает работать в Украине.
ФК «Карпаты» по итогам первой половины сезона занимает последнюю строчку в таблице УПЛ, игроки команды уже 2 месяца не получают зарплату.
Теги: Россия, футбол, Львов, Карпаты, олигарх
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января10:00
- Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января10:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Спутник TESS обнаружил "вторую Землю" (ВИДЕО)11:00
- В МИД Украины запустили "горячую линию" для информации об авиакатастрофе в Иране10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января10:00
- Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС09:30
- Новый поезд в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы09:00
- В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами (ВИДЕО)08:00
- Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб17:00
- Группа KAZKA презентовала рождественский клип (ВИДЕО)15:00
- В Иране на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек13:30
- Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией12:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель
- Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов (ВИДЕО)
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате
- Группа KAZKA презентовала рождественский клип (ВИДЕО)
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили