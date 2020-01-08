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Криштиану Роналду установил очередной рекорд

08.01.2020 16:30
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Криштиану Роналду установил очередной рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который также защищает цвета туринского "Ювентуса", установил уникальное достижение, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ".
В 18 туре итальянской Серии А форвард отметился очередным хет-триком - 36-м в своей карьере в топ-5 чемпионатах.
Таким образом он обошел капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в активе которого 35 хет-триков за каталонский клуб.



Теги: Криштиану Роналду, рекорд, хет-трик
 
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