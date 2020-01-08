Криштиану Роналду установил очередной рекорд

08.01.2020 16:30

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который также защищает цвета туринского "Ювентуса", установил уникальное достижение, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ".

В 18 туре итальянской Серии А форвард отметился очередным хет-триком - 36-м в своей карьере в топ-5 чемпионатах.

Таким образом он обошел капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в активе которого 35 хет-триков за каталонский клуб.