Эксперты назвали самых дорогих украинских футболистов

10.01.2020 17:00

Полузащитник украиской сборной и легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов по версии футбольного портала Transfermarkt, сообщает Znaj.ua.

Эксперты оценивают Зинченко в 30 миллионов евро. Второй в этом рейтинге - вингер "Динамо" Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте - игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.

Полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий "Гента" Роман Яремчук оценивается в 12 млн. Стоимость вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки составила 6 млн.