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Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом

11.01.2020 16:00
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Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом

Японский футболист Кадзуеси Миура продлил контракт с "Йокогамой" до конца 2020 года. Таким образом, 52-летний нападающий проведет 35 сезон в своей карьере, сообщает football.ua.
Миура вошел в историю, как самый возрастной действующий профессиональный футболист в мире. В 2017 году он превзошел достижение знаменитого англичанина Стэнли Мэтьюза, который в последний раз сыграл за профессиональный клуб в возрасте 50 лет и 5 дней.
В прошлом сезоне Кадзуеси Миура всего лишь пять раз вышел на поле в футболке "Йокогамы" и результативными действиями не отметился.



Теги: Япония, возраст, рекорд, футболист
 
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