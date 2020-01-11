Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом

11.01.2020 16:00

Японский футболист Кадзуеси Миура продлил контракт с "Йокогамой" до конца 2020 года. Таким образом, 52-летний нападающий проведет 35 сезон в своей карьере, сообщает football.ua.

Миура вошел в историю, как самый возрастной действующий профессиональный футболист в мире. В 2017 году он превзошел достижение знаменитого англичанина Стэнли Мэтьюза, который в последний раз сыграл за профессиональный клуб в возрасте 50 лет и 5 дней.

В прошлом сезоне Кадзуеси Миура всего лишь пять раз вышел на поле в футболке "Йокогамы" и результативными действиями не отметился.