Уайлдер и Фьюри "сразились" взглядами и словами

14.01.2020 09:00

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядов перед своим реваншем, сообщает Корреспондент.net.

Боксеры провели пресс-конференцию, а после - традиционную битву взглядов, в ходе которой устроили словесную перепалку.

Реванш Уайлдер - Фьюри запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе. Напомним, что первый бой боксеров, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.