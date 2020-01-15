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УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

15.01.2020 16:00
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УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА, сообщает Телеканал новостей «24».
За полтора месяца, пока шли выборы Команды года-2019 по версии UEFA.com, было получено более двух миллионов голосов.
Больше всего игроков в символической сборной представил "Ливерпуль" – пять. "Барселона" и "Ювентус" имеют двух представителей, а "Бавария" и "Манчестер Сити" по одному:

  1. Алиссон Беккер ("Ливерпуль")
  2. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
  3. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  4. Маттейс де Лигт ("Ювентус")
  5. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
  6. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
  7. Фрэнки Де Йонг ("Барселона")
  8. Садьо Мане ("Ливерпуль")
  9. Лионель Месси ("Барселона")
  10. Криштиану Роналду ("Ювентус")
  11. Роберт Левандовский ("Бавария)


Теги: УЕФА, год, сборная
 
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