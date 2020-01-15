УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

15.01.2020 16:00

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА, сообщает Телеканал новостей «24».

За полтора месяца, пока шли выборы Команды года-2019 по версии UEFA.com, было получено более двух миллионов голосов.

Больше всего игроков в символической сборной представил "Ливерпуль" – пять. "Барселона" и "Ювентус" имеют двух представителей, а "Бавария" и "Манчестер Сити" по одному: