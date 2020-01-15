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УЕФА назвал символическую сборную 2019 года
15.01.2020 16:00
УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА, сообщает Телеканал новостей «24».
За полтора месяца, пока шли выборы Команды года-2019 по версии UEFA.com, было получено более двух миллионов голосов.
Больше всего игроков в символической сборной представил "Ливерпуль" – пять. "Барселона" и "Ювентус" имеют двух представителей, а "Бавария" и "Манчестер Сити" по одному:
- Алиссон Беккер ("Ливерпуль")
- Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- Маттейс де Лигт ("Ювентус")
- Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Фрэнки Де Йонг ("Барселона")
- Садьо Мане ("Ливерпуль")
- Лионель Месси ("Барселона")
- Криштиану Роналду ("Ювентус")
- Роберт Левандовский ("Бавария)
Теги: УЕФА, год, сборная
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