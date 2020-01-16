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"Бавария" хочет купить защитника "Шахтера" за 25 млн евро

16.01.2020 14:00
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"Бавария" хочет купить защитника "Шахтера" за 25 млн евро

"Бавария" нацелилась на приобретение защитника Додо и уже начала переговоры с "Шахтером", сообщает football.ua.
Мюнхенский клуб предложил за бразильского фулбека 25 млн евро. Однако эта сумма не устраивает руководство "горняков", которое хочет выручить за своего футболиста около 30 млн евро.
Действующий контракт Додо с "Шахтером" рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 17 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и тремя ассистами.



Теги: защитник, ФК "Шахтёр", ФК "Бавария", предложение
 
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