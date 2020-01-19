Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд в прыжках в высоту

19.01.2020 09:00

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении. Украинка победила с результатом 1.99 метра, сообщает Укринформ.

Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.