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Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд в прыжках в высоту

19.01.2020 09:00
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Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд в прыжках в высоту

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении. Украинка победила с результатом 1.99 метра, сообщает Укринформ.
Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.



Теги: Украина, прыжки, высота, мировой рекорд
 
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