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Стал известен заработок МакГрегора за 40 секунд боя с "Ковбоем"

20.01.2020 15:00
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Стал известен заработок МакГрегора за 40 секунд боя с "Ковбоем"

Стал известен общий заработок Конора МакГрегора в бою с Дональдом Серроне (Ковбоем) в рамках UFC 246. Как сообщает Lad Bible, поединок с американцем принес МакГрегору 78 миллионов долларов, передает Телеканал новостей «24».
Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов. Большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.
Конор нокаутировал Серроне на 40-й секунде встречи. Таким образом, МакГрегор заработал почти 2 миллиона долларов за каждую секунду поединка.



Теги: бой, заработок, Конор Макгрегор
 
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