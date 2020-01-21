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Украина обогнала Россию в рейтинге футбольных Премьер-лиг

21.01.2020 13:00
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Украина обогнала Россию в рейтинге футбольных Премьер-лиг

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года , сообщает Корреспондент.net.
Впервые с 2009 года лучшей лигой признана АПЛ. До этого 10 лет подряд сильнейшей лигой мира становилась испанская Примера.
По итогам прошлого года испанский чемпионат и вовсе спустился на третье место, а на второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира находится бразильская Серия A.
В топ-5 попали также итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.
Украина в рейтинге расположилась на 25-м месте. Интересно, что на одну позицию наша Премьер-лига опережает российскую.
30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:
1(2). Англия – 1287 очков;
2(3). Бразилия – 1165;
3(1). Испания – 114 ;
4(5). Италия – 939;
5(4). Колумбия – 849;
6(10). Португалия – 834;
7(7). Франция – 818;
8(15). Нидерланды – 790,5;
9(6). Аргентина – 776;
10(8). Германия – 765,5.
...
25(23). Украина – 542;
26(17). Россия – 538,5
...



Теги: футбол, Премьер-лига, рейтинг
 
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