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Украинская прыгунья в высоту дисквалифицирована за употребление допинга

23.01.2020 14:00
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Украинская прыгунья в высоту дисквалифицирована за употребление допинга

Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга, сообщает Корреспондент.net.
В допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид.
Сообщается, что все результаты украинки, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.
В 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в прошлом году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место. Личный рекорд харьковчанки – 1,96 м.



Теги: Украина, дисквалификация, допинг, легкая атлетика
 
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