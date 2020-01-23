Украинская прыгунья в высоту дисквалифицирована за употребление допинга

23.01.2020 14:00

Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга, сообщает Корреспондент.net.

В допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид.

Сообщается, что все результаты украинки, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.

В 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в прошлом году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место. Личный рекорд харьковчанки – 1,96 м.