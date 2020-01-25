Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

УПЛ изменит календарь игр из-за чемпионата Европы 2020

25.01.2020 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УПЛ изменит календарь игр из-за чемпионата Европы 2020

Основная часть сезона в Премьер-лиге закончится 16 мая, а матчи плей-офф состоятся 20 и 24 мая, сообщил официальный сайт УПЛ, передает football.ua.
"В целях обеспечения оптимальных условий для подготовки национальной сборной Украины к финальной части чемпионата Европы 2020 года Общие сборы участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения в календаре Favbet Лиги сезона-2019/20", — говорится в заявлении организации.
Соответствующее решение Общих сборов участников будет передано на рассмотрение Исполнительного комитета УАФ.
Предлагается внести следующие изменения:
- 21 тур перенести с 7-го марта на 3-е;
- 22 тур – с 14-го марта на 7-е;
- 1/4 финала Кубка Украины – с 4-го марта на 11-е;
- 23 тур – с 21 марта на 14-е;
- туры 24-26 смещаются на 21 марта, 4-е и 11 апреля соответственно;
- полуфинал Кубка Украины – с 22 апреля на 15-е;
- туры 27-30 – на 18-е, 22-е, 25 апреля и 2 мая соответственно;
- 31 тур – с 20 мая на 9-е;
- 32 тур с 24 мая на 16-е;
- матчи плей-офф состоятся 20 и 24 мая соответственно.
Окончательное решение о календаре весенней части сезона-2019/20 в УПЛ и Кубке Украины утвердит Исполнительный комитет УАФ.



Теги: футбол, Чемпионат Европы, календарь, Премьер-лига
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх