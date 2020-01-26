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"Шахтёр" начал год с победы над "Лехом"

26.01.2020 16:00
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"Шахтёр" начал год с победы над "Лехом"

Донецкий "Шахтёр" в дебютном контрольном матче года переиграл польский "Лех", сообщает UA-Футбол.
"Горняки" на протяжении поединка создали немало голевых моментов, но поразили ворота соперников только однажды. Автором гола в начале второго тайма стал Кривцов: после подачи справа от Болбата и рикошета мяч удачно отскочил к центрбеку "Шахтёра", который отправил мяч под правую стойку.



Теги: победа, товарищеский матч, ФК "Шахтёр"
 
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