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Легендарный американский баскетболист погиб при крушении вертолета
27.01.2020 08:00
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авикатастрофе, сообщает Корреспондент.net.
Брайант находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии. Вертолёт упал в горах, на месте работают экстренные службы.
В разбившемся вертолете с баскетболистом было еще восемь человек, включая пилота, все они погибли. Причина аварии выясняется.
Коби Брайант – один из самых титулованных спортсменов в истории. Он пять раз становился чемпионом NBA в составе Лос-Анджелес Лейкерс, двукратным олимпийским чемпионом и самым ценным игроком NBA в 2009 и 2010 годах.
Брайант занял четвертое место в списке самых результативных игроков в истории, набрав за карьеру 33643 очка.
Теги: США, баскетбол, авиакатастрофа, Коби Брайант
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