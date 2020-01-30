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С 22 февраля в матчах УПЛ начнут использовать VAR

30.01.2020 13:00
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С 22 февраля в матчах УПЛ начнут использовать VAR

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в премьер-лиге будет использована в матче 19-го тура «Динамо» — «Ворскла», сообщает Tribuna.com.
Встреча состоится 22 февраля на НСК «Олимпийский». Начало — 17.00.
23 февраля VAR также будет задействован на матче «Шахтер» — «Десна», который начнется в 17.00 на ОСК «Металлист».
Сообщается, что VAR в УПЛ будет использоваться только в двух матчах тура, но они не должны проходить в один день.



Теги: Украина, футбол, Премьер-лига, VAR
 
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