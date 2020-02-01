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Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)

01.02.2020 12:00
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Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила свой мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Магучих преодолела 2,02 метра с первой попытки. Так, украинка стала чемпионкой соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.



Теги: рекорд, легкая атлетика, прыжки
 
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