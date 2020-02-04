Тренерский штаб футбольной сборной Украины пополнился итальянцем

04.02.2020 17:00

В команде наставников сборной Украины пополнение. В тренерский штаб Андрея Шевченко перед Евро-2020 вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин, сообщает Sport Arena.

В национальной команде страны он будет отвечать за физическую подготовку футболистов. Условия соглашения, как и его длительность не разглашаются.

Аззалин – довольно известный специалист. В свое время он входил в тренерские штабы сборной Италии U-21, сборной Греции, Монако, Нанта. Андреа был помощником Клаудио Раньери в Лестере. В том числе работал с командой в чемпионский для Лис сезон в АПЛ.