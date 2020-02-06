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Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства

06.02.2020 14:00
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Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, российская спортсменка Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает Tribuna.com.
«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.
На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – заявил источник в оперативных службах.
Следователи проводят по данному факту проверку.



Теги: Россия, самоубийство, художественная гимнастика
 
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