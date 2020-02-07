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Александра Солдатова опровергла попытку суицида
Художественная гимнастка из России Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о попытке самоубийства, сообщает СТРАНА.ua.
Ролик опубликовала тренер спортсменки Анна Дьяченко в своем Instagram.
В обращении девушка просит за нее не беспокоиться и уверяет, что никакой попытки суицида не было.
"Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно!.. Вчера утром я готовила завтрак и случайно порезалась. Такое бывает: ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. И вот я еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Я предупредила тренера, что опоздаю, заехала в больницу - и все. На этом история закончилась", - сказала Александра.
Теги: Россия, суицид, гимнастика, опровержение
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