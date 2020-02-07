Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Александра Солдатова опровергла попытку суицида

07.02.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Художественная гимнастка из России Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о попытке самоубийства, сообщает СТРАНА.ua.
Ролик опубликовала тренер спортсменки Анна Дьяченко в своем Instagram.
В обращении девушка просит за нее не беспокоиться и уверяет, что никакой попытки суицида не было.
"Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно!.. Вчера утром я готовила завтрак и случайно порезалась. Такое бывает: ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. И вот я еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Я предупредила тренера, что опоздаю, заехала в больницу - и все. На этом история закончилась", - сказала Александра.



Теги: Россия, суицид, гимнастика, опровержение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх