Последние новости раздела
- 20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)09:00
- Испанский клуб проиграл апелляцию по "делу Зозули"13:00
- Александра Солдатова опровергла попытку суицида13:00
- Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства14:00
- Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса17:00
- Тренерский штаб футбольной сборной Украины пополнился итальянцем17:00
- Арбитр наказал Неймара за эффектный финт (ВИДЕО)14:00
- Чемпиона России по боксу задержали с наркотиками18:00
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)12:00
- Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника13:00
20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)
09.02.2020 09:00
20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает Телеканал новостей «24».
Молодой швед преодолел планку на высоте 6,17 метра в польском городе Торунь на соревнованиях, которые проводились в закрытом помещении.
Долгое время мировой рекорд (6,15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке. В феврале 2014 года в Донецке на турнире "Звезды шеста" мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6,16 м). Таким образом, прежний рекорд простоял почти 6 лет.
Теги: Швеция, прыжки с шестом, мировой рекорд
Читайте также:
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля11:00
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО17:00
- Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет16:00
- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля10:00
- В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"09:00
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов16:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля11:00
- В Таиланде спецназ ликвидировал стрелка, убившего более 25 человек10:00
- 20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)09:00
- Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)08:00
- Интертелеком получил разрешение на 4G17:00
- ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год16:00
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Испанский клуб проиграл апелляцию по "делу Зозули"13:00
- Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора на Евровидение 202011:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля
- У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля
- В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО
- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий
- Зеленский презентовал "государство в смартфоне"