Из-за коронавируса в НХЛ возник дефицит клюшек

11.02.2020 16:00

Игроки и клубы Национальной хоккейной лиги столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек, сообщает Телеграф.

75% игроков Лиги пользуются спортинвентарем, который производится в Китае. Проблема возникла после того, как в Поднебесной начали бороться со вспышкой коронавируса и в конце января китайские производители прекратили поставки.