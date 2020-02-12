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Апрельскую гонку гран-при Китая отменили официально

12.02.2020 15:00
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Апрельскую гонку гран-при Китая отменили официально

Формула-1 решила отложить Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, из-за вспышки коронавируса, передает НВ.
Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1. Новая дата проведения соревнования пока не сообщается.
Ранее команды и Формула-1 обсуждали различные варианты, связанные с переносом Гран-при Китая, но прийти к соглашению им так и не удалось из-за напряженного календаря, в котором сложно найти дату, которая устраивала бы всех.



Теги: вирус, Китай, Формула-1, отмена, гран-при
 
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