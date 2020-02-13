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«Шахтер» запускает первый в Украине клубный телеканал
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал «Шахтеру» лицензию на кабельное вещание телеканала FCSD, сообщает Tribuna.com.
Коммерческий отдел «Шахтера» будет заниматься дистрибуцией и монетизацией клубного канала. Он не будет входить в «Медиа Группа Украина», которая принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
Это будет первый клубный телеканал в Украине. Вещание будет круглосуточным, будут транслировать матчи «Шахтера», в том числе, архивные. Также будут интервью с игроками, репортажи о команде и послематчевая аналитика.
Планируется, что FCSD будет доступен в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Также канал будет распространять контент на официальный сайт «Шахтера».
Канал планирует получать деньги от провайдеров, а также за счет подписки и спонсоров.
Телеканалу выдали лицензию на 10 лет.
Теги: клуб, запуск, ФК "Шахтёр", телеканал
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