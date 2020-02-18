Букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Бенфика"

18.02.2020 16:00

В четверг, 20 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы встретятся донецкий "Шахтер" и португальская "Бенфика", сообщает «ZN.UA».

В предстоящем поединке букмекеры отдают больше шансов на победу украинскому клубу.

На победу "горняков" ставки принимаются с коэффициентом 2.33, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 3.10. Ничья оценивается в 3.30.

Напомним, "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов занял третье место, пропустив вперед "Манчестер Сити" и "Аталанту".

"Бенфика" также заняла третье место в своей группе с "Лейпцигом", "Лионом" и "Зенитом".

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика" состоится 20 февраля в Харькове в 19:55, а ответная встреча пройдет через неделю в Португалии.