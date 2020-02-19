Сервис OLL.TV не справился с наплывом футбольных болельщиков

19.02.2020 12:00

Любители футбола Украины с нетерпением ждали возобновления Лиги чемпионов – вчера в 1/8 финала играли "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ". Вот только популярный стриминговый ОТТ-сервис OLL.TV в очередной раз не справился с наплывом болельщиков, сообщает UA-Футбол.

Сервис работал с перебоями, пользователи с платной подпиской испытывали проблемы с просмотром матчей. Проблемы наблюдались в телевизионной трансляции, мобильном приложении и в показе через сайт.

Абоненты массово жалуются в соцсетях, хотя СММ-щики сервиса не признают проблем, выставив стандартный ответ "сервис работает в штатном режиме".