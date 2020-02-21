"Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)

21.02.2020 08:00

В Харькове донецкий "Шахтер" принимал "Бенфику" из Лиссабона в матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает телеканал 112 Украина.

В течении всего поединка "горняки" играли уверенней. И вполне заслужено открыли счет в первой половине игры после того, как Марллос добил мяч в ворота после удара Мораеса. Но у полузащитника был оффсайд, который судья увидел при просмотре видео. Во втором тайме "горняки" забили уже чисто – Алан Патрик классно пробил издали низом. Вскоре после этого "Бенфика" отыгралась, но рефери снова отменил взятие ворот и поставил пенальти за фол Кривцова – Пицци сумел пробить Пятова. "Шахтер" снова вышел вперед практически сразу же посл того, как Мораес отдал в центр штрафной на Коваленко, а тот мощным ударом пробил голкипера.

Добавим, что ответный матч команды сыграют через неделю в Португалии.