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Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом
В Лас-Вегасе (США) состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Деонтей Уайлдер потерял пояс, проиграв Тайсону Фьюри техническим нокаутом, сообщает Телеканал новостей «24».
Дебютный раунд Тайсон провел агрессивно, работая первым номером. Британец провел несколько хороших атак, ошеломив Деонтея мощными ударами. На лице американца читался шок!
Во второй 3-минутке Уайлдер проснулся, проведя мощную атаку: Деонтей пробил правый прямой. К концу раунда Фьюри выровнял ситуацию.
На старте третьего раунда Тайсон провел отличную атаку и Деонтея спас только клинч. За 33 секунды до конца раунда Уайлдер побывал в нокдауне. Тайсон резко пробил справа почти в затылок и американец оказался на канвасе.
В конце раунда Фьюри побежал добивать Деонтея и тот снова упал, однако на этот раз нокдауна не было. В следующем раунде Тайсон продолжил агрессивно работать, выбрасывая различные удары – по туловищу и лицу.
В 4-й трехминутке Деонтей начал заметно держаться за правую руку, что было похоже на травму запястья.
На старте 5-го раунда от Фьюри прошла прекрасная "двойка", после которой Деонтей пошел в клинч. В середине трехминутки Тайсон вновь отправил соперника в нокдаун ударом по печени.
В конце раунда судья снял очко с Тайсона, видимо, из-за атаки головой. Но для Уайлдера это не имело значения. Титул выскальзывал из рук чемпиона.
Экватор поединка также прошел при полном доминировании претендента. Фьюри идеально работал "по этажам" и Уайлдеру нечего было противопоставить – чемпион едва стоял на ногах и истекал кровью.
В седьмом раунде Тайсон зажал Деонтея в углу, бомбардируя мощными ударами. Рефери принял решение остановить бой – технический нокаут.
Тайсон Фьюри – новый чемпион мира по версии WBC.
Теги: победа, нокаут, Тайсон Фьюри
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