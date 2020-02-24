- УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера14:00
- VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной11:00
- Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом08:00
- Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш17:00
- "Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика"09:00
- Сервис OLL.TV не справился с наплывом футбольных болельщиков12:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Бенфика"16:00
- УЕФА учредил новую награду для участников Лиги чемпионов16:00
- "Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)15:30
VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной
В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер минимально обыграл Десну. Поединок состоялся в Харькове на стадионе Металлист и завершился со счетом 1:0, сообщает iSport.ua.
Единственный гол в матче забил Марлос, который отправил мяч в ворота соперника в дополнительное время второго тайма.
Отметим, что в этом поединке зафиксировали первый случай использования cистемы видеопомощи арбитрам VAR.
Во втором тайме матча арбитр Евгений Арановский показал желтую карточку полузащитнику Десны Андрею Тотовицкому за фол на Тарасе Степаненко. Но система VAR помогла определить, тянуло ли нарушение на красную. В итоге Тотовицкий отделался "горчичником".
А спустя несколько минут благодаря системе VAR арбитр отменил гол гостей в ворота Шахтера. Был зафиксирован офсайд у Александра Филиппова и взятие ворот не засчитали.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, победа, ФК "Шахтёр", VAR
- «Шахтер» начал чемпионат Украины крупной победой над «Ворсклой» (ВИДЕО)
- "Шахтёр" с "Карпатами" расплатился по-крупному (ВИДЕО)
- "Металлист" против "Шахтёра" - это гарантия "зарубы"
- "Шахтёр" выбил "Динамо" из чемпионской гонки
- Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"
- "Динамо" на выезде одолело "Волынь"
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля10:00
- В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт15:00
- На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля10:00
- В "ДНР" рассказали, когда необходимо менять "республиканский" паспорт12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 февраля11:00
- Донецкий вуз-переселенец переименовали и объединили с криворожскими13:00
- УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера14:00
- В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки13:00
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"12:00
- На Закарпатье госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем из Хубэя11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля10:00
- Китай заявил о создании вакцины против коронавируса09:00
- Шторм в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев08:00
- Киевстар дарит 3 месяца безлимита покупателям новых смартфонов18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля
- В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт
- Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля
- В Италии началась паника из-за эпидемии коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля
- Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта
- В Новые Санжары привезли мобильную станцию 4G-интернета
- На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина
- Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии