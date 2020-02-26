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Коронавирус вмешался в Лигу Европы

26.02.2020 13:00
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Коронавирус вмешался в Лигу Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем, который запланирован на 27 февраля в Милане, пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба, передает football.ua.
В начале дня "нерадзурри" отправили официальное письмо Лудогорцу, в котором объявили, что городские власти здравоохранения разрешили провести игру без болельщиков.
Главная причина этому - угроза заражения коронавирусом из-за которого перенесли уже четыре поединка Серии А: Интер — Сампдория, Аталанта — Сассуоло, Верона — Кальяри и Торино — Парма.



Теги: стадион, болельщик, Лига Европы, COVID-19
 
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