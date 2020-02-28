Последние новости раздела
- Украина завоевала золото чемпионата Европы по биатлону13:00
- Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы17:00
- "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Прогноз и анонс на матч Лиги Европы Бенфика – Шахтер17:00
- Коронавирус вмешался в Лигу Европы13:00
- УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера14:00
- VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной11:00
- Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом08:00
- Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш17:00
- "Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)08:00
Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы
28.02.2020 17:00
В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net.
На этой стадии, как и в 1/16, Украину представит только один участник - донецкий Шахтер. На стадии 1/16 "горняки" одолели Бенфику, обыграв ее в Харькове (2:1) и сыграв вничью в Лиссабоне (3:3).
По результатам жеребьевки следующим соперником Шахтера в Лиге Европы станет немецкий Вольфсбург.
Первый матч 1/8 финала пройдет в Германии и состоится 12 марта, а ответный - 19 марта в Харькове.
Теги: жеребьевка, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля10:00
- В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка16:00
- На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля11:00
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе14:00
- Тома Круза поместили на карантин в Италии17:00
- В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте15:00
- Украина завоевала золото чемпионата Европы по биатлону13:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса09:00
- Citroen представила двухместный электромобиль за 6000 евро18:00
- Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы17:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров
- В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею
- СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом