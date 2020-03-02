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"Шахтер" сенсационно проиграл в Полтаве (ВИДЕО)
02.03.2020 09:00
В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" на выезде сенсационно проиграл свой первый матч "Ворскле". Поединок завершился со счетом 1:0, сообщает Телеграф.
На 30-й минуте Алан Патрик неуклюже сыграл в своей штрафной, после чего Скляр подобрал мяч, отдал передачу на Степанюка, а тот переправил "круглого" в пустые ворота.
Отметим, что полтавчане доигрывали поединок в меньшинстве: Скляр получил второй "горчичник" за грубое нарушение правил.
Последний раз "горняки" уступали еще в 2018 году - тогда дончане уступили Динамо со счетом 1:0.
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