"Шахтер" сенсационно проиграл в Полтаве (ВИДЕО)

02.03.2020 09:00

В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" на выезде сенсационно проиграл свой первый матч "Ворскле". Поединок завершился со счетом 1:0, сообщает Телеграф.

На 30-й минуте Алан Патрик неуклюже сыграл в своей штрафной, после чего Скляр подобрал мяч, отдал передачу на Степанюка, а тот переправил "круглого" в пустые ворота.

Отметим, что полтавчане доигрывали поединок в меньшинстве: Скляр получил второй "горчичник" за грубое нарушение правил.

Последний раз "горняки" уступали еще в 2018 году - тогда дончане уступили Динамо со счетом 1:0.