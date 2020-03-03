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Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/21
Сегодня в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций, в которой команда Андрея Шевченко узнает Трех своих соперников по квартету, сообщает Sport.ua.
В прошлом розыгрыше турнира, который был дебютным, Украина пробилась в элитный Дивизион A, а при жеребьевке будет в 3-й корзине. Команда получит по одному сопернику из оставшихся корзин.
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.
Сам групповой этап скоротечный: сборная Украины проведет 6 туров с 3-го сентября по 17-е ноября.
В прямом эфире транслировать жеребьевку Лиги наций будет телеканал "Футбол 1". Начало в 19:00.
Теги: трансляция, жеребьевка, Лига Европы
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