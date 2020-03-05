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"Шахтер" разгромил "обидчиков" "Динамо"

05.03.2020 10:00
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"Шахтер" разгромил "обидчиков" "Динамо"

Донецкий "Шахтер" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги с разгромным счетом 4:1 победил "Днепр-1", сообщает УП.
Поединок прошел в Харькове в среду 4 марта.
Счет в игре был открыт уже на четвертой минуте. После подачи углового Сергей Кривцов ударом головой выводит "Шахтер" вперед – 1:0.
Через пять минут счет стал уже 2:0. Евгений Коноплянка подал в штрафную, где Жуниор Мораес пробил, и мяч от Владимира Адамюка залетел в ворота. Автогол – 2: 0. На 19-й минуте точный удар Тайсона в угол ворот и счет уже 3:0.
Завершил разгром днепрян в первом тайме Коноплянка. После удара Тете мяч отскочил к Евгению, который забивал уже в пустые ворота – 4:0.
У гостей в первом тайме также был момент у ворот "Шахтера", но после удара Алексея Хобленко мяч из пустых ворот выбил Николай Матвиенко.
В заключительные 45 минут поединка рисунок игры не изменился. У горняков снова была пара-тройка моментов сделать счет еще более разгромным, но забили единственный гол во втором тайме днепряне.
На 81-й минуте мяч после удара Назаренко попал в руку Валерия Бондаря в штрафной дончан и судья ставит пенальти. С 11-ти метров Владислав Супряга переиграл Андрея Пятова, забив четвертый гол в двух матчах.



Теги: победа, ФК "Шахтёр", ФК "Днепр"
 
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