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В Украине отменили первые спортивные соревнования из-за коронавируса

06.03.2020 11:00
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В Украине отменили первые спортивные соревнования из-за коронавируса

Второй этап чемпионата Украины по ралли "Крепость" в Каменце-Подольском был отменен из-за ситуации с распространением корановируса, сообщает Телеканал новостей «24».
Такое решение было принято на заседании организационного комитета ралли под руководством городского головы Каменец-Подольского Михаила Симашкевича.
Членами оргкомитета были приняты во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения инфекции.
Оргкомитет согласует проведение ралли в другие даты, определение которых зависит от дальнейшего развития событий с коронавирусом.
Таким образом, этап, который должен был пройти с 8 по 10 мая, стал первым отмененным в Украине соревнованием в связи с короновирусом.



Теги: Украина, ралли, отмена, COVID-19
 
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