Япония подсчитала убытки в случае отмены Олимпиады

07.03.2020 15:00

Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике более 74 миллиардов долларов по текущему курсу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщило агентство Kyodo, передает Корреспондент.net.

Японская финансовая компания Nikko Securities, подсчитала, что отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4 процента в годовом исчислении. При этом доходы японских корпораций упадут на 24,4 процента.

В Японии надеются, что распространение инфекции будет возможно остановить к лету этого года. В противном случае летние Олимпийские игры могут отменить.