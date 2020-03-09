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Новичок Премьер-лиги едва не отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)
09.03.2020 09:00
"Шахтер" на выезде победил "Колос" (4:3) в матче 22-го тура Favbet Лиги, сообщает sportarena.com.
Горняки повели в счете в начале матча — Тайсон уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте Жуниор Мораес удвоил преимущество "Шахтера". "Колос" еще до перерыва сократил отставание усилиями Вадима Милько.
На 60-й минуте Тете забил третий гол гостей в поединке. Однако "Колос" не сдался и сумел отыграться. В середине второго тайма Виталий Гавриш реализовал пенальти, а спустя девять минут Милько сравнял счет.
И все-таки горнякам в концовке матча удалось вырвать победу. Мораес замкнул прострел Исмаили и принес команде Луиша Каштру три очка. "Шахтер" доигрывал встречу в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Маркос Антонио.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр"
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