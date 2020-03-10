Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

10.03.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

По итогам прошлой недели был обновлен рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина, выигравшая титул на турнире в Монтеррее, поднялась с 7-й строчки на 5-ю. Причем от 4-го места в мировой классификации украинку отделяет всего 10 очков, сообщает Теннисный Портал Украины.
В  связи с отменой турнира в Индиан-Уэллс, очки за прошлогодний турнир вычтут у всех участников. Тем не менее, Свитолина сохранит свое место в топ-5, несмотря на то, что в прошлом году доходила на турнире до полуфинала.



Теги: рейтинг, WTA, Элина Свитолина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх