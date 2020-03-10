Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

10.03.2020 12:00

По итогам прошлой недели был обновлен рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина, выигравшая титул на турнире в Монтеррее, поднялась с 7-й строчки на 5-ю. Причем от 4-го места в мировой классификации украинку отделяет всего 10 очков, сообщает Теннисный Портал Украины.

В связи с отменой турнира в Индиан-Уэллс, очки за прошлогодний турнир вычтут у всех участников. Тем не менее, Свитолина сохранит свое место в топ-5, несмотря на то, что в прошлом году доходила на турнире до полуфинала.