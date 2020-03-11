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Зрителей футбольного матча Польша - Украина попросили сдать билеты

11.03.2020 09:00
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Зрителей футбольного матча Польша - Украина попросили сдать билеты

Товарищеский футбольный поединок между сборными Польши и Украины официально пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает РБК-Украина.
Как отметили в УАФ, футбольный поединок пройдет при пустых трибунах в связи с решением об отмене всех массовых мероприятий в Польше, которое приняло польское правительство.
"Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве (Польша - ред.), который запланирован на 31 марта текущего года (начало - в 20.45 по местному времени), состоится при пустых трибунах", - говорится в сообщении.
Тем, кто приобрел билеты на данный матч, будут возвращены деньги.



Теги: Украина, футбол, Польша, билеты, COVID-19
 
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