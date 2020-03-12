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"Вольфсбург" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч
Сегодня "Шахтер" на выезде встретится с "Вольфсбургом" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы 2019/20, сообщает Футбол 24.
Специалисты William Hill отдают предпочтение хозяевам поля. Победа "Вольфсбурга" оценивается коэффициентом 2.10, победа подопечных Каштру – 3.40, а ничья – те же 3.40. А вот фаворитом на выход в четвертьфинал считают именно "Шахтер" – 1.83 против 2.00 у немцев.
Авторитетная контора Bwin шансы команд оценивает практически аналогично. Гостевая победа дончан представлена коэффициентом 3.50. Тогда как на викторию "волков" выставлен коэффициент в 2.05. Ничья – 3.40.
Матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген-Арена. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.
Теги: прогноз, трансляция, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
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