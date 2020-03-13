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"Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" (ВИДЕО)

13.03.2020 09:00
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"Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" (ВИДЕО)

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1, сообщает Цензор.НЕТ.
Из-за пандемии коронавируса встреча "Вольфсбурга" и "Шахтера" прошла без зрителей.
Счет в матче на 17 минуте открыли горняки, гол на счету Жуниора Мораеса. В начале второго тайма "Вольфсбург" сравнял счет, на 48 минуте с углового отличился Брукс. Победный гол "Шахтер" забил на 73 минуте (Маркос Антонио).
Следует отметить, что на 45 минуте игрок "Вольсбурга" Вегорст не реализовал пенальти.
Ответный матч состоится 19 марта в Харькове.



Теги: победа, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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