В Греции из-за коронавируса отменили эстафету Олимпийского огня

14.03.2020 17:00

Греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.

Отмечается, что решение было принято после того, как на церемонии встречи огня в Спарте собралась большая толпа, несмотря на рекомендации избегать скоплений людей.

Решение поддержали в Министерстве здравоохранения Греции и Международном олимпийском комитете.

"Олимпийский огонь будет передан Оргкомитету Олимпиады в Токио 19 марта на стадионе Панатена, без присутствия общественности", - говорится в сообщении.