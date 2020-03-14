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В Греции из-за коронавируса отменили эстафету Олимпийского огня
14.03.2020 17:00
Греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.
Отмечается, что решение было принято после того, как на церемонии встречи огня в Спарте собралась большая толпа, несмотря на рекомендации избегать скоплений людей.
Решение поддержали в Министерстве здравоохранения Греции и Международном олимпийском комитете.
"Олимпийский огонь будет передан Оргкомитету Олимпиады в Токио 19 марта на стадионе Панатена, без присутствия общественности", - говорится в сообщении.
Теги: Олимпийские игры, огонь, эстафета, отмена, COVID-19
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