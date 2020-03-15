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Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок

15.03.2020 11:00
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Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок

В связи с распространением опасного коронавируса ответная игра 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург", которая должна была состояться в Харькове 19 марта, отложена. Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера" в субботу, 14 марта, передает интернет-издание "ВЕСТИ".
"ФК "Шахтер" получил соответствующее письмо от УЕФА. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что приобретенные ранее билеты на матч остаются действительными.



Теги: матч, перенос, Лига Европы, ФК "Шахтёр", COVID-19
 
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