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Экс-игрок "Шахтера" выиграл 50 тысяч гривен на шоу "Рассмеши комика" (ВИДЕО)
16.03.2020 15:00
Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Федецкий выиграл 50 тыс. гривен в телепередаче "Рассмеши комика", сообщает НВ.
Экс-футболист смог пять раз рассмешить ведущих шоу Ольгу Полякову и Евгения Кошевого и выиграть максимально возможный приз.
Шутки Федецкого были исключительно на футбольную тематику. Выиграть 50 тыс. гривен он смог менее чем за четыре минуты.
В бытность игроком Федецкий выступал за киевский Арсенал, Харьков, Шахтер, Карпаты, Днепр и немецкий Дармштадт.
В составе сборной Украины Федецкий сыграл 53 матча и забил два мяча.
Теги: выигрыш, ФК "Шахтёр", телешоу, футболист
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