Экс-игрок "Шахтера" выиграл 50 тысяч гривен на шоу "Рассмеши комика" (ВИДЕО)

16.03.2020 15:00

Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Федецкий выиграл 50 тыс. гривен в телепередаче "Рассмеши комика", сообщает НВ.

Экс-футболист смог пять раз рассмешить ведущих шоу Ольгу Полякову и Евгения Кошевого и выиграть максимально возможный приз.

Шутки Федецкого были исключительно на футбольную тематику. Выиграть 50 тыс. гривен он смог менее чем за четыре минуты.

В бытность игроком Федецкий выступал за киевский Арсенал, Харьков, Шахтер, Карпаты, Днепр и немецкий Дармштадт.

В составе сборной Украины Федецкий сыграл 53 матча и забил два мяча.